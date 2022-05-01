حركة نشطة في أسواق الفجيرة استعداداً لاستقبال للعيد

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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اكتظت أسوق الفجيرة عشية عيد الفطر المبارك بالمتسوقين، لتشهد الإمارة ازدحاماً شديداً، حيث إقبال الأسر على شراء الحاجيات اللازمة والتجهيزات استعداداً لاستقبال العيد، وازدادت حركة البيع لتصل ذروتها، التي عكست عودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها قبل الجائحة لتنتعش فيها الأسواق، وتصبح الحركة نشطة في أسواق الفواكه والخضار والذهب والحلويات وصالونات ومراكز التجميل النسائية، ومحلات الحلاقة الرجالية ومحلات غسيل السيارات، التي بدأت عملها منذ ساعات الصباح وستستمر حتى ساعات متأخرة من المساء لتلبية الطلبات المتزايدة عليها، حيث شهدت المواقف هي الأخرى ازدحاماً كبيراً بالسيارات.

وباشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بتكثيف تواجد وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية في الإمارة التي يتزايد التوافد عليها أثناء العطلات وأيام الأعياد، لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور.

صالونات

كما فتحت صالونات ومراكز التجميل النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى خلال اليومين الماضيين، لتلبية الأعداد الكبيرة من الزبائن، الذين قدموا للحصول على خدمات متنوعة من قص شعر ولحية وصبغ وغيرها من الخدمات للظهور بأبهى صورة خلال استقبال عيد الفطر المبارك.

وقال سليم صاحب صالون حلاقة: إنه تلقى العديد من الاتصالات قبل أيام بغية حجز موعد لحلاقة الذقن وتشذيب اللحية وقص الشعر، حيث قام بتنظيم عملية استقبال الزبائن من خلال أرقام ومواعيد محددة تمنع الزحام وتجعلهم يعملون وفق إجراءات وتدابير احترازية.

بدوره، أشار أحمد مصطفى الذي يعمل في أحد الصالونات الرجالية إلى أن الضغط عليهم خلال هذه الأيام كبير جداً، نسبة إلى زيادة الإقبال لقرب عيد الفطر المبارك، ولمنع التزاحم حرصوا على تنظيم عملية استقبال زبائنهم كل حسب دوره من خلال بطاقات تحمل أرقاماً متسلسلة، لتسهيل دخول الزبون بكل أريحية دون مشاكل أو تأخير لتلقي خدمته في ظل بيئة صحية غير مزدحمة.

وقالت فضيلة صاحبة صالون نسائي: إن الطلبات تشهد ذروتها في الأعياد، وإن هنالك عائلات حجزت لديها مواعيد وطلبات منزلية بأسعار مختلفة عن أسعار الصالون، لافتة إلى أنها سعيدة بهذا الإقبال الكبير الذي أشعرها بالفرح لاسترجاع الحياة السابقة، خاصة وأن الصالونات تأثرت كثيراً خلال الجائحة، وأنها حرصت على تكثيف جهودها خلال هذه الفترة لتلبية كافة الطلبات، حيث إنها زادت ساعات العمل حتى ساعات الفجر.

عروض

وأضافت صاحبة صالون نسائي آخر أن الطلبات تزايدت قبل العيد بأسبوع كانت معظمها طلبات على الشعر والحواجب والصبغ والحناء من الأمور التي تحتاجها المرأة من عناية واهتمام للظهور بشكل جميل خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدة حرصها على عمل عروض للعيد لجذب اكبر نسبة من الزبائن لديها، بسبب قوة المنافسة بين الصالونات.

حلويات

كما شهدت محلات الحلويات إقبالاً كبيراً من الناس لشراء حلوى العيد المتنوعة، وتفننت المحلات بطرح تشكيلات مبتكرة لحلويات العيد تلبي جميع أذواق الناس، وبعبارات تحمل تهاني العيد لتتناسب مع فرحة العيد التي تقدم بطريقة جميلة للضيف أثناء استقباله في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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