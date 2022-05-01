محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات بعيد الفطر

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": "أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع".

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