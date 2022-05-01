شرطة الموانئ بدبي تنظم إفطاراً جماعياً للشركاء

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز شرطة الموانئ بدبي، مبادرة الإفطار الجماعي، بهدف تنمية روابط الإخاء والتآلف مع الشركاء والموردين والموظفين، بحضور فريق الروح الإيجابية والمتطوعين.

شهد المبادرة التي تخللها عرض لخدمات شرطة دبي، وخدمة أبحر بأمان، العقيد دكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، والمقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، ورؤساء الأقسام والضباط والمناوبون.

ووزع العقيد السويدي شهادات الشكر والتقدير على الحضور، موجهاً شكره إلى المدعوين، وإلى شركة «جبور جروب للاستثمار».

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