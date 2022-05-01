مكتوم بن محمد يهنئ حكام الإمارات وشعبها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "نهنئ أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، ونهنئ جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد. ونحمد الله الذي أعاننا على الصيام والخير في شهر رمضان الفضيل. أيام العيد أيام فرح وبركة ومحبة ورحمة. أدعو الله لكم ولأحبتكم فيها بالخير، وعيدكم مبارك".

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