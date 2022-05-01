عيدكم في صحتكم

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

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العيد فرحة بين الأهل والأصحاب، الذين يلتقون سوياً، لاسيما وأنه أول عيد يمر بعد مرحلة التعافي من الجائحة، ليستمتعوا ويجتمعوا على موائد الطعام، وفي غمرة هذه الفرحة قد يغفل الكثير منا عن بعض الأمور المهمة والتي قد تسبب بعض الاضطرابات الهضمية بسبب السلوكيات الخاطئة في تناول بعض الأطعمة والوجبات السريعة والحلويات، الأمر الذي قد يذهب بهجة العيد. وقد اتخذت صحة دبي التدابير اللازمة في جميع مستشفياتها ومراكزها، لمواجهة أية حالة مرضية طارئة، حيث حددت قوائم الفرق الطبية التي تناوبت على العمل على مدار الساعة.



تعد مشكلات الانتفاخ والتلبكات المعوية والإسهال والتسمم من أبرز المشكلات الصحية التي تعانيها معظم الحالات التي ترد لأقسام الطوارئ، والمراكز الصحية بسبب التعود على نظام صحي معيّن طيلة الشهر الفضيل، ونتيجة الإفراط في التهام ما لذ وطاب صبيحة العيد واليوم الأول لينتهي بهم المطاف مساءً في غرف الطوارئ والمستشفيات.

ورغم تشديد الأطباء على العودة التدريجية لنظام الأكل وعدم الإفراط في تناول حلويات وكعك العيد، فإنّ فرحة الإفطار بعد شهر من الصيام تنسي البعض مشكلاتهم الصحية خاصة من ذوي الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها، كما أن مجاملة الأقارب والأصحاب والإصرار على تذوّق كعك العيد يعد من الأمور التي يجب الابتعاد عنها.

وأكد عدد من الأطباء ممن التقتهم «البيان»، أنّ أجهزة جسم الإنسان تحتاج بعد انتهاء شهر رمضان المبارك إلى مرحلة الاستعداد والإحماء، كونها قد نالت قسطاً من الراحة والصيانة خلال فترة الصيام، مشيرين إلى أنه يعد انتهاء شهر الصيام، والعودة إلى نظام التغذية المعتاد، وخاصة في أيام العيد، ‎حيث يعاني الكثير من الناس متاعب وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي، فيصاب الكثيرون بعسر الهضم، والحموضة، وآلام البطن، والإسهال والتقيؤ وغيرها.

وحول ذلك يقول الدكتور مجدي عبد العزيز استشاري باطني وحالات حرجة: «إنّ هذه الاضطرابات الهضمية التي تحدث بعد انتهاء شهر الصيام تعود إلى عدة أسباب منها أن المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام، قد تعودت خلال فترة الصيام على نظام معيّن في تلقي الطعام، مغاير للنظام الذي يتبعه باقي أيام السنة، وبعد نهاية شهر الصيام، عليه العودة تدريجياً إلى نظام عمله المعتاد».

وأشار الدكتور عبد العزيز إلى أن وتيرة عمل الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء بشكل خاص تكون أبطأ في شهر الصيام، بما في ذلك تقلصات المعدة والأمعاء، وبعد انتهاء رمضان وازدياد كمية الطعام المدخلة إلى الجسم فإنّ هذه التقلصات البطيئة لا تنجح بشكل فوري بالعودة إلى سرعتها المعتادة المطلوبة، وبالتالي تتراكم المواد الغذائية لفترة أطول داخل القناة الهضمية، مما يؤدي إلى سوء الهضم، والتفاعل المفرط مع بكتيريا الجهاز الهضمي وازدياد أعراض سوء الهضم أو التلبك المعوي.

وقال: «إنّ إفرازات المعدة والأمعاء الضرورية لعملية الهضم أيضاً تكون مختلفة خلال شهر الصيام، بحيث يكون إفرازها أقل وأبطأ نتيجة لعدم دخول الطعام إلى الجسم لفترات طويلة خلال ساعات الصيام، وعند انتهاء الشهر وحلول أيام الإفطار يحتاج الجسم إلى العودة تدريجياً إلى إفراز هذه المواد والأنزيمات الهاضمة المهمة لعملية الهضم».



عادات خاطئة

ومن ناحيتها تقول الدكتورة أميرة المسط أخصائية التغذية في هيلث هب دبي: «إنّ هناك الكثير من العادات الخاطئة يقوم بها الأشخاص في أول أيام عيد الفطر المبارك كالإفراط في تناول حلويات العيد المليئة بالسكريات، والمكسرات وأطباق البرياني والهريس، والأملاح الكثيرة مثل أسماك الرنجة، مما يصيب جسم الإنسان بالوعكة الصحية ويعرضه للخطر».

وأضافت: «مع بداية الزيارات العائلية وتبادل التهاني بعيد الفطر، نرى كل أنواع وأصناف الحلويات والعصائر والمياه الغازية تحية للضيوف، ثم نجد كل ما لذ وطاب من الأطعمة الشهية المليئة بالدهون والشحوم والزيوت على موائد الغداء والعشاء، وهذه الأصناف الشهية تؤدي إلى زيادة الوزن، وتدمر الفائدة من صوم شهر رمضان المبارك، وتضر بأي نظام غذائي تم اتباعه، وتحدث ارتباكاً في الجهاز الهضمي، وتعود المعاناة من جديد».



إفطار خفيف

وتنصح الدكتورة أميرة بتناول 3 تمرات وشرب الماء قبل صلاة العيد، ثم تناول وجبة إفطار خفيفة بعد الصلاة، تتكون من أجبان أو ألبان، أو بيض مع الخضراوات، أو فول مع شريحة خبز أسمر، أو شوفان مع قطعة فاكهة. وشددت على ضرورة تجنّب شرب القهوة على معدة فارغة كي لا تسبب تهيجاً للمعدة والمريء وارتفاع نسبة الحموضة، لاسيما للأشخاص الذين يعانون أمراضاً في الجهاز الهضمي.

وقاية

ومن جهته يقول الدكتور سيد نادر المدير الطبي ورئيس قسم الطب بمستشفى ادم فيتال: «إنّ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والزيتوت خلال العيد سيؤدي إلى الشعور بالانتفاخ ومشكلات في الجهاز الهضمي، ويرى أنه من المستحسن تناول كوب من العصير أو كوب من الماء الدافئ ممزوج بعصير الليمون».

وشدد على ضرورة تجنّب المشروبات الغازية والمواد الغذائية المعلبة التي تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وتسبب الانتفاخ.

وأضاف: «إنّ من ضمن العادات الخاطئة في العيد هو النوم غير المنظم، لاسيما لأولئك الذين تعودوا إلى قلب ساعات نومهم من النوم طوال الليل إلى النوم طوال اليوم خلال شهر رمضان، ثم يأتي العيد فيقضي أغلب الناس نهاره في النوم، مما يؤثر في الساعة البيولوجية لديهم، ويتسبب بالشعور بالخمول والكسل»، مشيراً إلى أن جسم الإنسان يحتاج إلى ساعات كافية من النوم ليشعر بالحيوية والنشاط خلال أيام العيد.



إهمال وجبة الإفطار

ويرى الدكتور وائل عنبر استشاري وخبير التغذية، أن من ضمن العادات الخاطئة في عيد الفطر هي إهمال وجبة الإفطار بعد التعود على الصيام طوال شهر رمضان، حيث إن الكثير منا يهمل وجبة الإفطار دون أن يدرك أهميتها، مشيراً إلى أن هذا يزيد من الشعور بالخمول مع مرور الوقت خلال النهار وتناول الأطعمة الفارغة بالسعرات للشعور بالشبع.

وقال: «يجب تناول وجبة الإفطار لأنها تعطي الشعور بالشبع والطاقة خلال النهار، وتقلل من الشعور بالشره في تناول الحلويات والأطعمة غير الصحية».

وأضاف: «في أول أيام عيد الفطر، يلجأ الناس للتنزه مع أبنائهم وعلى الأغلب يتناولون الأطعمة السريعة المليئة بالسعرات الحرارية التي تتسبب في زيادة الوزن والشعور بالتخمة والكسل، لذا يجب التقليل من استهلاك هذه الوجبات والتركيز على تناول الطعام الصحي».



الصحة النفسية

ومن جهته يرى الدكتور محمد علي خير الله، الخبير النفسي بدبي، أنه لا بدّ من الاستعداد لإجازة العيد ببرنامج ترفيهي للأسرة، نظراً لانعكاس ذلك على الصحة النفسية، وبالتالي الصحة البدنية، إذ إنّ الخروج مع الأهل والأبناء والأصدقاء إلى الحدائق والمتنزهات، أمر في غاية الأهمية لإدخال السرور والبهجة على النفس.

وأوضح أن العيد يعد من أجمل المناسبات، وأسعد اللحظات التي يجب استغلالها والتخطيط المتقن لها من أجل استغلالها والاستفادة منها، لأنها تعد فرصة للتخلص من الروتين وضغط العمل، وإعادة شحن للطاقات، وتتغير العادات اليومية، فهي منعطف نستريح خلاله ونتخلص من التوتر والقلق لنتمكن بعد انتهاء عطلة العيد من العودة إلى العمل بإيجابية.

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