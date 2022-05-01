محمد بن زايد يتبادل التهاني بالعيد مع ملك البحرين والرئيس المصري

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .. متمنين للجميع الخير واليمن والبركات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالين - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بهذه المناسبة المباركة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لهما دوام الصحة والعافية والسعادة .. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد عليهما هذه المناسبة وعلى شعبيهما بالعزة والازدهار وعلى العالم بالأمن والاستقرار.

فيما أعرب جلالة عاهل البحرين وفخامة الرئيس المصري عن أطيب الأمنيات إلى سموهما بالصحة والسعادة .. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله ".

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