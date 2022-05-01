محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة .. العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ - تهنئته لدولة شهبار شريف بانتخابه رئيساً للوزراء .. متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال الفترة المقبلة.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك والأمنيات بالتقدم والنماء للبلدين الصديقين والدول الإسلامية وجميع بلدان العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والمساهمات القيمة للجالية الباكستانية في المسيرة التنموية الناجحة لدولة الامارات .

وعبر سموه عن تمنياته بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على الجميع..مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم أي خطوة على طريق هذا السلام من منطلق نهجها الثابت في العمل من أجل السلام والتعاون في المنطقة والعالم.

من جانبه عبر دولة شهبار شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة .. عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال والتهنئة بتولي منصب رئيس الوزراء .. منوهاً بدعم الإمارات الكبير لبلاده في المجال التنموي.

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء ..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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