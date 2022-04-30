عبد الله المري يكرم الفائزين في المسابقات الرمضانية بدورتها الـ39

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من المسابقات الرمضانية بدورتها الـ39، في القرآن الكريم، والحديث الشريف والأسئلة الثقافية، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية، والضباط والأفراد.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، أن المسابقات الرمضانية تشهد في كل عام إقبالاً من الموظفين للتنافس على حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم، وحفظ ودراسة الأحاديث النبوية الشريفة، والإلمام بمعلومات عامة لرفع مستواهم الثقافي، موجهاً شكره لإدارة التوعية الأمنية، ممثلة بقسم الشؤون الإسلامية والتسامح، على تنظيمهم المسابقات كل عام، وحرصهم على تعزيز الثقافة الدينية بين الموظفين.

وكرّم معالي القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، والعقيد علي خلفان المنصوري، الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسابقة، والفرق الفائزة من الإدارات العامة والمراكز، حيث حصلت فرق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على المركز الأول في مسابقة الحفظ والتلاوة، وحصل فريق الإدارة العامة لأمن المطارات على المركز الأول في الحفظ (الفرع الرابع)، وحصلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على المركز الأول في تلاوة القرآن الكريم.

كما كرّم معاليه الفائزين من أصحاب الهمم من موظفي شرطة دبي وطلبة مدارس وروضة حماية، المشاركين من كلا الجنسين.

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