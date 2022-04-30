تكريم الفائزين في منافسات «اخسر وزنك.. واكسب صحتك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، الفائزين في منافسات «اخسر وزنك.. واكسب صحتك»، بحضور المقدم محمد السويدي، من مركز شرطة القصيص، وفاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، وفريق عمل مبادرة الروح الإيجابية، في حديقة عود المطينة.

وكانت مبادرة الروح الإيجابية قد أطلقت بالتعاون مع مركز شرطة القصيص و«قروب ألف» بقيادة كابتن بطي الحامض، منافسات «اخسر وزنك.. واكسب صحتك» بحديقة عود المطينة، بمشاركة 120 من سكان منطقة عود المطينة الأولى، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد، والتحفيز على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وإرسال رسائل توعوية للمشاركين عبر إدارات القوة المختلفة، التي تعمل مع مبادرة الروح الإيجابية عن كثب لتعزيز الأهداف المرجوة منها، إلى جانب مشاركة مركز تعزيز الجاهزية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في عملية توعية المشاركين، وأخذ قياسات وتعريفهم بأهمية الرياضة للوقاية من الأمراض.

وتوجّه العقيد علي خلفان المنصوري بالشكر إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين، مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، على دعمهما لإنجاح المبادرة، ولكل من أسهم في تحقيق أهدافها الصحية والتوعوية. كما تقدم بالشكر إلى شركة جويل إيسنس للعطور على رعايتها المنافسات.

وكرّم العقيد الفائزين، وهم سلطان سعيد العليلي، الذي تمكن من إنقاص وزنه 10 كيلوغرامات، وموسى سهيل لوتاه، الذي نجح في إنقاص وزنه 8 كيلوغرامات، وحسن بدر حسن، الذي نجح في إنقاص وزنه 3 كيلوغرامات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز