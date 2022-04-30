شرطة دبي تعيد لمسافر بريطاني حقيبته و70 ألفاً خلال ساعة

المصدر: دبي - البيان

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حين يترسخ لديك الإحساس بالأمان، لا يعتريك الخوف والقلق، وتتيقن بأن ما أضعته سيعود إليك لا محالة. هذا ما شعر به المسافر البريطاني بيتر لاوسون، حين اكتشف فقدانه حقيبته التي تحوي مقتنيات شخصية ومبلغ 70 ألف درهم، لكنه لم يفكر كثيراً، وهو على متن رحلته الجوية متجهاً نحو وطنه، واكتفى برسالة إلكترونية لمطار دبي الدولي، ليصله الرد في غضون ساعة، بأن حقيبته في الحفظ والصون.

وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، أن الإحساس الأول الذي ينتاب الناس، مقيمين وزواراً، في الإمارات، هو شعورهم بالأمان والطمأنينة في كل مكان، ليلاً ونهاراً، لثقتهم في قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب ثقتهم بالقانون وعدالته، منوهاً بامتلاك شرطة دبي كوادر بشرية وتقنيات ذكية قادرة على رصد كل شيء، حفاظاً على أمن الأفراد وممتلكاتهم، وترسيخاً لمشاعر الأمن والاطمئنان.

وأضاف اللواء بن لاحج أن المسافر البريطاني لم يشعر بالقلق حين اكتشف فقدانه حقيبته، رغم احتوائها على مبلغ مالي كبير، لكنه اكتفى بإرسال رسالة إلكترونية تتضمن مواصفات الحقيبة، ولم يدخر موظفو المطار جهداً في البحث عنها، وعثروا عليها في غضون ساعة، ليتوجه بدوره البريطاني بالشكر إلى شرطة دبي على سرعة استجابتهم، وعثورهم على الحقيبة.

بدوره، قال المسافر البريطاني بيتر لاوسون: بحكم إقامتي في دبي ومعرفتي بقدرات وإمكانات شرطة دبي، وما نلمسه بشكل يومي من اهتمامهم وحرصهم على ممتلكات المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير سبل الراحة للمجتمع، والحفاظ على حقوقهم، لم ينتابني أي خوف أو قلق من فقدان الحقيبة وما داخلها، بل كنت متأكداً من أنني سأجدها، فشكراً للإدارة العامة لأمن المطارات، وموظفي طيران الإمارات أيضاً.

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