«دو» تتبرع بمليون درهم لـ«الجليلة» لدعم الأبحاث الطبية

المصدر: دبي - وام

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تبرعها بمبلغ مليون درهم لمؤسسة الجليلة، المؤسسة العالمية غير الربحية للرعاية الصحية التي تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث الطبية، وتهدف إلى تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات في مجال الابتكار الطبي.

وستساعد هذه المنحة، التي أعلن عنها كل من فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والدكتور عبدالكريم العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، في تمويل مشاريع المؤسسة بما في ذلك المنح والمشاريع البحثية التي توفر فرصاً تدريبية لأكثر من 400 طالب وزميل ما بعد الدكتوراه في دولة الإمارات، وأسهمت في نشر 321 مادة بحثية في العديد من المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تقديم نحو 284 عرضاً توضيحياً في مؤتمرات محلية وعالمية مرموقة.

يُشار إلى أن المشاريع الممولة من جانب مؤسسة الجليلة أسهمت في ستة ابتكارات حائزة براءات اختراع، إضافة إلى أربعة اكتشافات جديدة، كما حصدت العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال التميز البحثي.

وتأتي هذه المنحة المقدمة من «دو» تماشياً مع أهداف حملة #فيكم_الخير، التي أطلقتها الشركة بهدف إلهام أفراد المجتمع المحلي وموظفيها تقديم إسهامات مجتمعية ملموسة وتشجيعهم على التواصل والتعاطف مع من هم في أمس الحاجة للمساعدة، وذلك بما ينسجم مع القيم الأساسية التي يجسّدها شهر رمضان المبارك.

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