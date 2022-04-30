«صحة» تعين سعيد الكويتي رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تعيين سعيد جابر الكويتي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة.

ويمتلك سعيد جابر الكويتي خبرة تمتد إلى 24 عاماً في مجال الرعاية الصحية والإدارة المالية ويقدمها بسخاء ضمن دوره الجديد.

وتشمل مناصبه السابقة العمل رئيساً تنفيذياً في مستشفى «توام» ومستشفى المفرق، وهما جزء من شبكة «صحة»، حيث كان مسؤولاً عن العديد من نجاحات الشبكة وإنجازاتها.

والجدير بالذكر أن الكويتي على مدى العقد الماضي أدى دوراً مهماً في تعزيز المكانة العامة لمستشفى «توام» كمركز امتياز في علاج الأورام.

وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة سيكون الكويتي مسؤولاً عن تقديم قيادة استراتيجية عبر شبكة «صحة» وتأييد رؤية «بيور هيلث» لتعزيز حياة أطول وأكثر صحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة «صحة»: «ستواصل صحة برئاسة الكويتي بما يملكه من سجل حافل بالإنجازات مسيرتها التطويرية وتعزيز إنجازاتها في توفير أفضل الخدمات الصحية في الدولة لصالح المواطنين والمقيمين، وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «إن اندماج صحة مع «بيور هيلث» سيسهم في جعلها أكثر طموحاً وتكاملاً وشمولية في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لأن تكون دولة الإمارات أكثر صحة وسعادة».

من جهته قال الكويتي: «بعد أن أصبحتُ جزءاً لا يتجزأ من شركة «صحة» منذ إنشائها فأنا من أشد الموقنين والمؤيدين للدور الأساسي الذي تلعبه شبكتنا في تقديم رعاية صحية استثنائية للمرضى في جميع أنحاء الإمارات وخارجها».

وأضاف أن صحة هي حقاً العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرفني جداً أن أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأن أعمل جنباً إلى جنب مع «بيور هيلث» للارتقاء بمؤسستنا إلى آفاق جديدة، معاً سنعمل على الارتقاء بصحة ورفاهية سكان الإمارات العربية المتحدة».

وقد أُعلن في يناير الماضي أن «القابضة»- «ADQ» إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، ستدمج العديد من شركات الرعاية الصحية، بما في ذلك «صحة» مع«بيور هيلث» لإنشاء أكبر منصة للرعاية الصحية في الدولة.

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