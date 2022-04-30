«أبوظبي للإسكان» تعلن المستفيدين من دفعة القروض الأولى لعام 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان المستفيدين من دفعة القروض الأولى لعام 2022، والتي استفاد منها 1347 مواطناً بقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم.

رفع فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتقدم بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على توجيهاتها السامية بصرف الدفعة الإسكانية الأولى لعام 2022 والتي استفاد منها 1347 مواطناً بقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم.

وقال الأحبابي إن صرف هذه الدفعة يؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطن وسعادته وتحقيق كافة سبل الراحة والاستقرار له ولأفراد أسرته، حيث تضع قيادة الدولة دائماً المواطن على رأس أولوياتها واهتماماتها.

وأكد حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية.

وقال الأحبابي إن الهيئة تعمل على إنجاز مشاريعها وفق معايير الحي الإماراتي التي تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي بحيث يوفر الحي الإماراتي بنية تحتية متكاملة ويقدم كافة المتطلبات والمرافق التي تحتاجها الأسرة الإماراتية بما يوفر لها بيئة سكنية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية ومتطلبات ومستلزمات الحياة، مشيراً إلى أن الحي الإماراتي يتكون من وحدات سكنية روعي فيها طبيعة وثقافة الأسرة الإماراتية بالإضافة إلى المرافق والخدمات كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والمماشي والحدائق والمرافق التجارية والمساجد.

وأكد أن الهيئة تراعي في تصميم مشاريعها تحقيق رؤية القيادة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومستقر تتوفر له سبل ومقومات الحياة الكريمة.

من ناحيته أكد الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة باشرت تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف قروض سكنية للمواطنين وذلك فور صدورها مباشرة، مشيراً إلى أنه تم التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الدفعة وحثهم على البدء بتفعيل والاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة لهم.

ورفع الهاملي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على توجيهاتها الكريمة بصرف دفعة القروض السكنية الأولى لعام 2022، والتي تعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن وراحته والذي يحظى بأولوية عليا باعتباره محور العملية التنموية، وقال إن عدد المستفيدين من الدفعة الأولى لعام 2022 بلغ 1347 مواطناً وبقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم، ما يؤكد حرص القيادة على جعل فرحة المواطنين مضاعفة، حيث يعتبر السكن من أهم أساسيات ومتطلبات الحياة الكريمة لما يوفره من استقرار وأمان للأسرة وأفرادها ويسهم في توفير بيئة أسرية مستقرة.

وأكد الهاملي حرص الهيئة على تقديم كافة خدماتها الإسكانية بالسرعة والجودة والكفاءة العالية وتوفير رحلة ميسرة للمتعاملين بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية بسهولة ويسر وراحة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها الإسكانية ومراجعة وتحديث سياساتها والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير رحلة مميزة للمتعاملين.

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