محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة .. مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - خلال اللقاء الذي جري اليوم في قصر البحر - التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعله مناسبة خير وبركة وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة رشاد العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.

وأكد سموه - خلال اللقاء - على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.

وقال سموه إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات .. مؤكداً ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.

من جانبه أعرب فخامة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لحسن الاستقبال وعلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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