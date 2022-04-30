السمات المناخية لشهر مايو في الإمارات

المصدر: البيان

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يعتبر شهر مايو أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهريا نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجيا في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب الى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر أبريل خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.5 و 33.5°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.2 و 40.7 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.0 و 26.6 °م.

أعلى درجة حرارة 50.2 °م على أم الزمول و مطار الفجيرة سنة 2009

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0 °م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 117.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010

أعلى هبه رياح 117.2 (كم/س) في جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54 % إلى 82 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 22 %

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب يومان ضباب و 11 يوم ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم على الفلي في سنة 1981.

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