صحة دبي تطالب بالتقصي الوبائي لمرض التهاب الكبد الحاد

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص صلاحيات الهيئة في دبي بضرورة التقصي الوبائي لمرض التهاب الكبد الحاد مجهول المسببات للأطفال أقل من 16 عاما، وذلك في إطار حرصها على مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها مما يوفر الحماية للفرد والمجتمع.

ونص التعميم على أنه ولغاية الحفاظ على الصحة العامة، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الامارات بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص في الاكتشاف المبكر والتقصي عن مرض التهاب الكبد الحاد مجهول المسببات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك للحد من خطورة انتشار المرض، فإن هيئة الصحة في دبي بصدد رفع مستوى الرصد الوبائي بشأن حالات هذا المرض في إمارة دبي لضمان التطبيق الفعال والأمثل للإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة للمرض على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ اليوم.

وطالت الهيئة جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي التقيد التام بما ورد في التعميم تفاديا لأي مساءلة قانونية.

يشار الى ان مرض الالتهاب الحاد ظهر مؤخرا في عدد من الدول الأوروبية وأدى إلى إصابة العديد من الأطفال ما اضطر بعضهم لزراعة الكبد، وأدى أيضا الى تسجيل بعض الوفيات حسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة ان أسباب ظهور مرض التهاب الكبد الحاد لا زالت مجهولة مطالبة كافة الدول باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

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