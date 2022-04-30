معالم الإمارات تتزين بالأزرق احتفاء بيوم الأمنية العالمي

المصدر: وام

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تحتفي مؤسسة تحقيق أمنية بيوم الأمنية العالمي الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام وذلك بالتزامن مع احتفالات مؤسسة تحقيق أمنية العالمية التي ساهمت حتى الآن بتغيير حياة أكثر من 520 ألف طفل من المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم على مدى 42 عاماً في ما يقرب من 50 دولة في جميع أرجاء العالم.

وتزين مبنى المؤسسة في أبوظبي بالأزرق وشارك في هذه الاحتفالات العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة مثل استاد هزاع بن زايد في العين وياس مول وبوابة الشرق مول ومارينا مول وقلعة الفجيرة وبرواز دبي وجامعة خليفة أبوظبي إضافة إلى جميع فنادق فيرمونت في كافة أرجاء الدولة.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" : عندما نقوم بتحقيق أمنية الطفل فنحن بذلك نمنحه الأمل ونُساعد على تحسين صحته النفسية فالأمنية هي نقطة تحوّل في رحلة الطفل العلاجية التي تفتح الباب أمام إمكانيات مُهمة وغير متوقّعة وبذلك نُمكّن الأطفال المرضى من استعادة طفولتهم والأخذ بيدهم نحو تجربة الفرح التحويلي.

وأضافت : يتزامن احتفالنا بيوم الأمنية العالمي مع شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة والذي يُثبت خلاله جميع المقيمون على أرض إمارات الخير بأن العطاء أصبح ثقافة مجتمعية ونهجاً مغروساً في نفوس الجميع يُسارعون من خلاله إلى تقديم المعونات لرسم الابتسامة على وجوه أطفالنا المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

ونوهت إلى أن محاربة الطفل لمرض خطير ليست أمراً مرهقاً جسدياً فحسب إنها في الواقع صدمة أيضاً للطفل وعائلته .. مؤكدة أن تحقيق الأمنية يُشعل شرارة الأمل ويفتح عالماً واسعاً من الاحتمالات أمام الطفل وعائلته ونحن نعلم تماماً بأن تحقيق الأمنية يمنح الطفل القوة العاطفية ويُعيد إليه الأمل بالحياة فالأمنية تبدأ بالأمل والأمل يبدأ بأيادي أهل الكرم التي تزرع الخير والمحبة والسعادة.

ووجّهت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة الإمارات الرشيدة وجميع القاطنين على أرض إمارات الخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المُبارك داعية المولى عزّ وجلّ بأن يحفظ الإمارات حكومة وشعباً وأن يُديم عليها الأمن والأمان والصحة والسلامة.

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