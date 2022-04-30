دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم، إضافة إلى مكرمة مالية، وذلك تقديراً لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل.

ووجه سمو ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكداً أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام، داعياً إياهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية.

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