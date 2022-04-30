الصحة توصي باستخدام برامج التصوير الإشعاعي عند انسداد شرايين الجمجمة
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية توصي بالاستخدام المقصود لبرامج التصوير الاشعاعي المستخدم عند انسداد الشرايين داخل الجمجمة، وذلك بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ممارسي الرعاية الصحية بالالتزام بالاستخدام المقصود لأجهزة (CADt) والمستخدم في حالات LVO، وهي انسداد إحدى الشرايين الكبيرة في الدماغ والتي تتسبب في السكتات الدماغية الحادة، وأجهزة LVO CADt هي أجهزة برمجية تهدف إلى المساعدة في تحديد الأولويات، وفرز النتائج المشتبه بها LVO ، وبناء على نتائج الفحوصات الإشعاعية للدماغ، لاتوفر أجهزة LVO CADt معلومات تشخيصية ولا تعوض وجود تقرير أخصائي الأشعة، وتشير التقارير بأن بعض ممارسي الرعاية الصحية قد لا يكونون على دراية بالاستخدام المقصود لهذه الأجهزة، وعدم استخدام أجهزة LVO CADt على النحو المقصود قد يؤدي الى التشخيص الخاطئ وبالتالي إلى إصابة المريض أو الوفاة.
وجاءت التوصيات في التعميم، أن أجهزة LVO CADt لا تحدد سوى الفحوصات الإشعاعية ذات النتائج المشتبه فيها، ولا ينبغي أبداً استخدامها كبديل لتقرير أخصائي الأشعة، وإدراك بأن أجهزة LVO CADt لا تستبعد وجود LVO، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يكونوا على علم بتصميم أجهزة LVO CADt. ويتضمن ذلك فهم الأوعية الدموية (الشرايين) لاكتشاف LVO، وأجهزة LVO CADt قد لا يكشف جميع الأوعية الدموية داخل الجمجمة.