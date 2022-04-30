الصحة توصي باستخدام برامج التصوير الإشعاعي عند انسداد شرايين الجمجمة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية توصي بالاستخدام المقصود لبرامج التصوير الاشعاعي المستخدم عند انسداد الشرايين داخل الجمجمة، وذلك بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ممارسي الرعاية الصحية بالالتزام بالاستخدام المقصود لأجهزة (CADt) والمستخدم في حالات LVO، وهي انسداد إحدى الشرايين الكبيرة في الدماغ والتي تتسبب في السكتات الدماغية الحادة، وأجهزة LVO CADt هي أجهزة برمجية تهدف إلى المساعدة في تحديد الأولويات، وفرز النتائج المشتبه بها LVO ، وبناء على نتائج الفحوصات الإشعاعية للدماغ، لاتوفر أجهزة LVO CADt معلومات تشخيصية ولا تعوض وجود تقرير أخصائي الأشعة، وتشير التقارير بأن بعض ممارسي الرعاية الصحية قد لا يكونون على دراية بالاستخدام المقصود لهذه الأجهزة، وعدم استخدام أجهزة LVO CADt على النحو المقصود قد يؤدي الى التشخيص الخاطئ وبالتالي إلى إصابة المريض أو الوفاة.

وجاءت التوصيات في التعميم، أن أجهزة LVO CADt لا تحدد سوى الفحوصات الإشعاعية ذات النتائج المشتبه فيها، ولا ينبغي أبداً استخدامها كبديل لتقرير أخصائي الأشعة، وإدراك بأن أجهزة LVO CADt لا تستبعد وجود LVO، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يكونوا على علم بتصميم أجهزة LVO CADt. ويتضمن ذلك فهم الأوعية الدموية (الشرايين) لاكتشاف LVO، وأجهزة LVO CADt قد لا يكشف جميع الأوعية الدموية داخل الجمجمة.

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