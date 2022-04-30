صلاحية المرور الأخضر للمطعمين 30 يوماً بدلاً من 14 لدخول الجهات الاتحادية

المصدر: وام

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك حسب التوجيهات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتقرر بموجب التعميم تعديل صلاحية الفحص للمرور الأخضر على تطبيق الحصن لدخول الوزارات والجهات الاتحادية، لتصبح (30) يوماً بدلاً من (14) يوماً، وذلك اعتباراً من 29 أبريل 2022.

جاء ذلك في ضوء استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد كافة الأحكام الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد 19، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبناءً على التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة في تعميمها ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية واعتمادها من خلال (برنامج الحصن)، للتأكد من تطعيم الموظفين والمراجعين، وإمكانية دخولهم إلى مقار الجهات الاتحادية من عدمه.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات الجهات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات.

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