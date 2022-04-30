بلدية دبي تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

المصدر: وام

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أنهت بلدية دبي كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، حيث شرعت في تنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك.

وكثفت بلدية دبي عملية الرقابة على مصانع ومجال الحلويات الخاصة بالعيد للتأكد من سلامتها كما يتواصل تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية حيث تتم تغطية المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية وأسواق الخضار والفواكه في الواجهة البحرية والعوير، والتأكد من اتباعها واستيفائها كافة اشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة، نظراً إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية خلال عيد الفطر المبارك والإقبال المتزايد من قبل الجمهور على المطاعم والأسواق.

ومواصلةً لمجهوداتها، تنظم بلدية دبي الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة في المناطق الترفيهية ومناطق الجذب السياحي لضمان سلامة زوار وقاطني إمارة دبي.

وتستعد حدائق دبي لاستقبال عيد الفطر، في مواقع مختلفة مثل برواز دبي، دبي سفاري بارك، مدينة الطفل وكذلك حديقة الممزر، مثل العروض المسوسية والورش الترفيهية، وفي الهواء الطلق تحديداً في حديقة الممزر سيتم تشغيل سينما خارجية لزوار الحديقة ..وكذلك سيتمكنون الزوار من صنع الذكريات من خلال ركن التصوير في حديقة الخور.

كما أكدت مقاصب دبي على استعدادها التام لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم فني وبيطري كامل، حيث انتهت استعداداتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير ومرونة العمل في المقاصب بالإضافة إلى تعاون الدائرة عدة تطبيقات ذكية للأضاحي، يمكن من خلالها تسهيل وصول الذبائح للمتعامل عبر الطلب من خلال التطبيقات.

ورفعت بلدية دبي، جاهزية الشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام عيد الفطر المبارك، متوقعة أن تشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات، وأكدت أنها انتهت من استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد، والتأكد من سلامة عملها وأدائها.

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