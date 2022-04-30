صورة هلال آخر شهر رمضان من أبوظبي

المصدر: البيان

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نشر مركز الفلك الدولي صورة هلال آخر الشهر (رمضان 1443هـ) كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي وبصعوبة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

وأوضح المركز أن وقت التصوير السبت 30 أبريل 2022م الساعة 09:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة.

وذكر مركز الفلك أن هذه الصورة لهلال آخر شهر رمضان وليس هلال العيد، مؤكدا أن رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي.

وأجريت عملية الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

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