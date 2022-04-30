94% نسبة سعادة المجتمع عن هيئة كهرباء ومياه دبي في 2021

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة بلغت 94.09% في عام 2021، مؤكدة أن ذلك يأتي تتويجاً لجهودها في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل، والتزامها بقيمها المؤسسية المتمثلة في إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة،

وذكرت الهيئة إنها أطلقت 380 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2021، استفاد منها 36,514,842 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وسجل موظفو وموظفات الهيئة 162,493 ساعة تطوعية خلال هذه الفترة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تضطلع المؤسسات الحكومية والخاصة بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتتكاتف جهودها لدعم الجهود الحكومية وخدمة الصالح العام. ولا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما يشكل العمل المجتمعي جزءاً أساسياً من جهودنا لتمكين المجتمع، حيث تسهم الهيئة في دعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في إطار منظومة متكاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات. وقد شهدنا النتائج الباهرة التي حققتها هذه المنظومة خلال الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19. كما تتزامن الخطوات التي تتخذها الهيئة مع حرصها على حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة".

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تشكل المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية، وتطلق الهيئة مبادراتها المجتمعية ضمن إطار عمل مؤسسي ومنظومة متكاملة تشمل وضع الخطط وإطلاق المبادرات والتطبيق والتقييم في إطار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) بما يضمن استدامة النتائج. كما تعمل الهيئة على الارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية لدى الموظفين وتغرس في نفوسهم ثقافة العمل الإنساني كما تسهم في ترسيخ روح التطوع بين موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، الأمر الذي أسهم في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ليكون أكثر شمولية وفعالية."

تُوّجت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في العمل المجتمعي بتحقيقها إنجازات مهمة وحصولها على جوائز مرموقة في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي. وفي عام 2015 كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية في دبي تحصل شهادة (إم في أو 8000) في المسؤولية المجتمعية، وفي عام 2020، حصدت المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الدورة الـ"13" للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي تعد من أقوى الجوائز في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة وتمثل معياراً للتميز في برامج الاستدامة وإدارة التغيير الإيجابي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

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