علم الإمارات يعود مجدداً للمحطة الدولية في مهمة أخرى تاريخية

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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تفاعل فريق رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة «هزاع المنصوري وسلطان النيادي ونورا المطروشي ومحمد الملا» من خلال تصريحات تم نشرها على حساباتهم الإلكترونية في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع الإعلان عن إرسال أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر، معبرين خلالها عن فخرهم واعتزازهم بهذه الخطوة المهمة.

والتي تجعل من الإمارات الـ11 التي سترسل مهمة طويلة في الفضاء، فيما أكدوا قدرتهم واستعداداتهم لبدء هذه المهمة التاريخية.وقال هزاع المنصوري رائد الفضاء: «إن 6 أشهر سيقضيها رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء، حيث ستجعل المهمة الدولة الـ 11 التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية»، مؤكداً أنه «وطن جعل قادته المستحيل لا مستحيلاً».

من جهته أضاف سلطان النيادي: «إن المهمة القادمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء ستحمل رائد فضاء إماراتياً من فريقهم، ليخوض أطول مهمة بشرية للعرب على متن محطة الفضاء الدولية»، مبيناً أنها مهمة جديدة ومحطة تاريخية جديدة ستحمل بصمات دولة الإمارات.

وذكرت نورا المطروشي أن الإمارات ستكون أول دولة عربية ترسل رائد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، ولذلك فإن الحماس لا يوصف لهذه المهمة التي سيخوضها فريقهم، فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء. من ناحيته بيّن محمد الملا أن علم الإمارات سيعود إلى محطة الفضاء الدولية على ذراع رائد فضاء إماراتي من جديد، والذي سيعود ضمن مهمة جديدة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، فهي مهمة ستمتد لـ 6 أشهر، وستكون خلالها الإمارات على موعد متجدد مع التاريخ.

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