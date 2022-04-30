«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في «يوم الإمارات الطبي»

المصدر: (دبي- وام)

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تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في «يوم الإمارات الطبي»، الذي تنظمه جمعية الإمارات الطبية للمرة الأولى في التاسع من مايو المقبل بعد اعتماده من قبل المجلس الوزاري للتنمية كحدث سيقام سنوياً بهدف التعبير عن الامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي، وتثمين جهودهم في الحفاظ على مجتمع صحي. ويأتي شعار الاحتفال بالحدث هذا العام تحت عنوان «الإمارات تقدركم» تعبيراً عن الشكر والعرفان لجميع العاملين في القطاع الصحي من كوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، وتثميناً لجهودهم في الحفاظ على مجتمع صحي وآمن.

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