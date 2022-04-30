مجموعة «إينوك» تختتم بنجاح مبادراتها الرمضانية

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت مجموعة إينوك مبادراتها الرمضانية لهذا العام، وذلك بتوزيع أكثر من 8.000 وجبة إفطار من شاحنات إينوك الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك من قبل متطوعي إينوك

جاء ذلك في إطار الشراكة المتواصلة بين مجموعة إينوك وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى تطوّع موظفي إينوك لتوزيع 10 آلاف من صناديق المير الرمضاني من شاحنات البقالة الرمضانية التابعة للمجموعة.

كما واصلت هذه الشاحنات تجوالها على مساكن العمال والمناطق السكنية العائلية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بهدف مساعدة المحتاجين والعائلات وتشجيع روح التآزر والتطوع خلال الشهر الفضيل.

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