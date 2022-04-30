انطلاق ملتقى الإمارات الطبي بمشاركة واسعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت أمس فعاليات ملتقى الإمارات الطبي افتراضياً في دورته العاشرة بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة بتنظيم من أطباء الإمارات، وبالشراكة مع برنامج الإمارات للقيادات الطبية الشابة «قيادات»، وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي، ومجالس الإماراتي لطب الكوارث والإنعاش والإصابات.

والمركز الوطني للتدريب والأبحاث الطبية، وجمعية إمارات العطاء، ومركز الإمارات للقلب، والمركز الوطني لطب الكوارث، والمؤسسة الوطنية للتدريب. ويأتي الملتقى في إطار حرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم مسيرة الكوادر الصحية والاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير مساهماتهم في خدمة الوطن.

حيث تضمن الملتقى تكريم القيادات الإماراتية الطبية بجائزة الإمارات الطبية، والتي تمنح للكوادر الطبية المتميزة، إضافة إلى تكريم الأطباء الذين اجتازوا برنامج تدريب المدربين المعتمد من المؤسسة الأمريكية للإصابات والمجلس الأوروبي للإنعاش القلبي والمؤسسة الأمريكية للإصابات والجمعية الأوروبية لطب الطوارئ وطب التخدير.

منصة

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء: «إن الملتقى يعد منصة لاستقطاب أفضل الأطباء والممرضين وتأهيل قيادات تتولى برامج التدريب الطبي في الدولة في مجال طب الطوارئ وطب الكوارث وطب الإصابات وطب العناية المركزة وطب الجراحة، إضافة إلى تكريم الكوادر الطبية التي أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالقطاع الطبي وبالأخص خلال فترة وباء كورونا».

وأكد أن أطباء الإمارات استطاعوا في الفترة السابقة من الإبداع في المجال الطبي والابتكار في مجال التدريب التخصصي، ما أسهم في دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة، والتي أبرزها تدشين أول مستشفى ميداني متحرك لعلاج مرضى كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحريك أول سلسلة من عيادات الإمارات الطبية المتنقلة التي قدمت خدمات الفحص والتطعيم للمواطنين والمقيمين.

قائمة

وتضمنت قائمة المكرمين التي تم الإعلان عنها، كوادر طبية من مختلف الجنسيات أبرزها الدكتور عادل الشامري، والدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة المستشفيات السعودي الألمانية، والدكتورة شمسة العور استشاري النساء والولادة معيدة في كلية الطب جامعة الإمارات، والدكتورة ربيعة نويهض استشارية التخدير مستشفى دانة الإمارات.

والدكتور أنور الزعابي استشاري الأمراض القلبية، والدكتور محمود التيجاني استشاري الطوارئ في مستشفى برجيل، وفراس الدقاق من الإسعاف والإنقاذ، والدكتور أحمد سمير من كلية الشيخة فاطمة الصحية، والدكتور أحمد حسن استشاري العناية المركزة في مستشفى كليفلاند أبوظبي.

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