كارفور تتبرع بـ2 مليون درهم لصالح الهلال الأحمر الإماراتي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات ، بتوفير 100 ألف وجبة للأسر المحتاجة.

وذلك في إطار مبادرتها «أنت تتبرع ونحن نضاعف» وقامت كارفور، خلال شهر رمضان المبارك، بمضاعفة قيمة تبرعات عملائها الخيرية لتحقيق أهداف مبادرتها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للوصول إلى 2 مليون درهم.

وقال برناردو بيرلويرو،الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «نحن سعداء بالتبرع بـ2 مليون درهم لصالح الأسر المحتاجة، وانطلاقاً من موقعنا الرائد في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، ندرك أننا يمكننا الاستفادة من حجم تواجدنا في السوق لتحقيق تأثير فعلي على مجتمعاتنا المحيطة، وإتاحة الفرصة لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، بل وأكثر من ذلك، من خلال دعم عملائنا وعائلة كارفور الأوسع نطاقاً.

وما تم إنجازه هو نتيجة جهود فريق حقيقي متكامل بدعمٍ من الهلال الأحمر الإماراتي، ويسرنا أن نشهد على التفاف ودعم الناس في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة ووقوفهم إلى جانب هذه المبادرة المميزة. معاً، يمكننا تحقيق الكثير، ونحث الجميع على التبرع قدر استطاعتهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان».

ويمكن للعملاء وحتى 14 مايو، شراء والتبرع بوجبة بقيمة 20 درهماً، عند صناديق الخروج داخل فروع كارفور أو عبر الإنترنت. وسيسمح كل تبرع بتوفير مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة، بالإضافة إلى المساهمة في حملة دولة الإمارات «المليار وجبة»، وهي أكبر حملة لتوزيع المواد الغذائية في المنطقة.

وللمشاركة ودعم جهود كارفور والمساهمة في نشر وتعزيز روح العطاء والفرح خلال الشهر الفضيل، يرجى زيارة carrefouruae.com.

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