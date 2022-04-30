مؤتمر المرافق يجمع 10 آلاف متخصص في أبوظبي مايو المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ينطلق المؤتمر العالمي للمرافق ليجمع أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع لتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويقدم المؤتمر الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، فرصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر في مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.. كما يتيح المؤتمر والمعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، إمكانية استكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، فضلاً عن الاقتصادات سريعة النمو في آسيا.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تفتخر «طاقة» بكونها الجهة الرسمية المستضيفة للنسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي..

موضحاً أن هذا الحدث العالمي سيتيح فرصة مثالية للخبراء المحليين والعالميين في قطاع الطاقة لتوحيد الجهود وتركيزها نحو تحقيق التحوّل المتكامل في قطاع المرافق. ونحن نتطلع للتواصل مع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، الذين يمثلون الجهات الرئيسية الفاعلة ضمن سلسلة القيمة لقطاع المرافق.. فهذا المؤتمر سيكون بمثابة المنصة لتبادل الرؤى والأفكار وتحديد فرص النمو وتعزيز التعاون المشترك».

ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق، و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد. كما يجمع المؤتمر ما يزيد على 200 متحدث من المتخصصين في قطاع المرافق وأكثر من ألف من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر الذي يستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية استراتيجية وفنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز