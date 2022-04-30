سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الحكومة المجرية

المصدر: (بودابست- وام)

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التقى سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر الدكتور جولت شيميين، نائب رئيس الحكومة المجرية، ورئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي «KDNP» الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عبر ائتلافه مع حزب فيديش.

وهنّأ الشامسي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئيس الحكومة التاريخي في قلعة بودا، شيميين بالفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مؤكداً على تطوّر العلاقات بين الإمارات والمجر على جميع المستويات. من جانبه، أشاد شيميين بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات والمجر والتعاون البنّاء على كافة الصُعد. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.

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