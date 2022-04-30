منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم بقصر الشاطئ في أبوظبي، معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، بحث آفاق الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد العريقي، وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان.

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