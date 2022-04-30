بلدية دبي: خطة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات في عيد الفطر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت بلدية دبي عن تطبيق خطة متكاملة ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، وبدأت بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك.

سلامة الغذاء

وكثفت بلدية دبي عملية الرقابة على مصانع ومحال الحلويات الخاصة بالعيد للتأكد من سلامتها، وتواصل الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، حيث تتم تغطية المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية وأسواق الخضار والفواكه في الواجهة البحرية والعوير، والتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة اشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة، نظراً إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية خلال عيد الفطر والإقبال المتزايد من قبل الجمهور على المطاعم والأسواق.

ومواصلة لمجهوداتها، تنظم بلدية دبي الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة في المناطق الترفيهية ومناطق الجذب السياحي لضمان سلامة زوار وقاطني الإمارة.

الحدائق

وتستعد حدائق دبي لاستقبال الجمهور في مواقع مختلفة مثل: برواز دبي، دبي سفاري بارك، مدينة الطفل وكذلك حديقة الممزر، وتعمل على تنظيم العروض والورش الترفيهية، وفي الهواء الطلق تحديداً في حديقة الممزر سيتم تشغيل سينما خارجية لزوار الحديقة، وكذلك سيتمكن الزوار من صنع الذكريات من خلال ركن التصوير في حديقة الخور.

مقاصب دبي

واستعدت مقاصب دبي لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الفطر السعيد من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم فني وبيطري كامل، حيث انتهت استعداداتها لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير ومرونة العمل في المقاصب بالإضافة إلى تعاون الدائرة بعدة تطبيقات ذكية للأضاحي، يمكن من خلالها تسهيل وصول الذبائح للمتعامل عبر الطلب من خلال التطبيقات.

شواطئ دبي

ورفعت بلدية دبي جاهزية الشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام عيد الفطر السعيد، متوقعة أن تشهد إقبالاً كبيراً، لا سيما مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات، وأكدت أنها انتهت من استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد، والتأكد من سلامة عملها وأدائها.

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