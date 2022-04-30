6 مناطق لمدافع عيد الفطر السعيد في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تحديدها 6 مناطق في الإمارة لمدافع العيد. وبهذه المناسبة، تقدم العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، وتوزيعها على ست مناطق في إمارة دبي كما جرت العادة من كل عام.

وقال العميد راشد الفلاسي إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه.

وأوضح العميد راشد الفلاسي أن المدفع بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة .

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ: إن كل مدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه.

مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع العيد، وهي: مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مصلى المنخول، مصلى البراحة، ند الحمر، منطقة حتا، مسجد ند الشبا الكبير.

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