1071 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال رمضان في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أوضح المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن مفتشي إدارة الصحة العامة للمنشآت الغذائية والصحية بالإمارة قاموا خلال شهر رمضان المبارك بـ1071 زيارة تفتيش نتج عنها 335 إنذاراً صحياً و45 مخالفة وإغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية وتشكل خطراً صحياً على المجتمع لحين تصحيح الأوضاع الصحية للمنشأة وإعادة فتحها.

تكثيف الرقابة

وأكد الحوسني أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وسيعمل مفتشو إدارة الصحة العامة على مدار الساعة لحماية صحة وسلامة جميع السكان في الإمارة، والتأكد من التزام جميع أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.

وأفاد الحوسني أنه تم تنفيذ حملات تفتيش ومتابعة دورية لمراكز التسوق ومحلات بيع الغذاء بالتجزئة والجملة بشكل دوري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات بمجال التفتيش والرقابة وبواسطة فريق تفتيش مؤهل ومدرب وفق أفضل المعايير العالمية.

وتم إجراء المسوحات الدورية للأسواق لفحص ومطابقة الأغذية للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة، حيث يركز فريق التفتيش ضمن مراحل الزيارة التفتيشية على معاينة ومراجعة الأصناف الغذائية بالمنشأة والتحقق من تسجيلها واعتمادها بالدولة بنظام «زاد» الاتحادي.

حملات تفتيش

وذكر أن إدارة الصحة العامة نظمت 6 حملات تفتيشية استباقية قبل شهر رمضان المبارك وخلال الشهر الفضيل لضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية، لافتاً إلى أن تنظيم الحملات الدورية يأتي ضمن خطة إدارة الصحة العامة السنوية للقيام بمهام الرقابة والتفتيش، التي تعتمد على نظام «رقيب» الذكي في إدارة تلك الخطط، بما يسهم في فعالية نتائج التفتيش والمتابعة لضمان التزام الجميع.

وأكد الحوسني اهتمام وحرص الدائرة على رفع وعي المستهلكين عبر إصدار النشرات التوعوية لسلامة الغذاء والصحة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا المستهلكين عند شراء الغذاء إلى مراعاة شرائه من منشآت مرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية بالإمارة أو الدولة، وتجنب شراء الغذاء من جهات غير معتمدة، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. كما دعا الحوسني لتجنب نقل الشائعات الخاصة بسلامة الغذاء دون التحقق من المعلومة من الجهات الرسمية بالدولة والإمارة.

دعوة

دعا المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان المستهلكين إلى عدم شراء كميات زائدة عن حاجة الاستهلاك لتجنب عدم انتهاء صلاحية الغذاء لدى المستهلك، ما قد يتسبب في مشاكل صحية للمستهلك، وأهمية قراءة البطاقة الغذائية بشكل دقيق، خاصة المكونات والمضافات الغذائية، ومعرفة هل تتناسب مع المستهلك في حال وجود أي مسببات حساسية، والتحقق من تاريخ الصلاحية قبل الشراء.

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