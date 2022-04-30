تكثيف التفتيش على المنشآت والمطاعم وصالونات الحلاقة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أعلنت بلدية رأس الخيمة انتهاء كامل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وفق خطة استباقية تشمل برنامجاً متكاملاً لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال تكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية للتأكد من التزامها بتطبيقها الاشتراطات الوقائية والصحية.

جهود

وأكد منذر الزعابي مدير دائرة بلدية رأس الخيمة، استمرار جهود الدائرة لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، ورفع مستوى الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية، بهدف تلبية متطلبات المتعاملين، والتأكيد على تطبيق معايير الأمان التي تضمن توفير كل المقومات الصحية خلال التعامل مع الجمهور.

وأشار إلى تكثيف فرق التفتيش التابعة لإدارة الصحة العامة بالبلدية، حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية على مدار الساعة، للتأكد من تقديم المنشآت جميع خدماتها بجودة عالية في ظل ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب على المنتجات والسلع الغذائية، بالإضافة لتكثيف الزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بجميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات اللازمة.

خدمات

ومن جانبها أكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، تلبية احتياجات المجتمع والاستمرارية في تقديم خدماتها خلال عيد الفطر المبارك من خلال ضمان السلامة الغذائية داخل المنشآت التجارية والمقاصب والأسواق، حيث تم تخصيص ساعات العمل في المقاصب خلال عيد الفطر المبارك كالتالي:

المقصب المركزي في الفلية ومقصب رأس الخيمة والغيل من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، إلى جانب العمل في سوق الأسماك في رأس الخيمة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، وسوق أسماك المعيريض من الـ 2 ظهراً وحتى الـ 7 مساءً وسوق أسماك الدقداقة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 11 صباحاً.

وأضافت الطنيجي: يتم العمل في سوق المواشي من الـ 7 وحتى الـ 12 ظهراً، ومنفذ الدارة الحدودي من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 7 مساء، ومطار رأس الخيمة الدولي سيكون العمل فيه على مدار 24 ساعة حسب جدول الرحلات. ويستمر العمل في قسم الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

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