«دفاع مدني دبي» يكمل الاستعدادات لعطلة آمنة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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دعا الدفاع المدني في دبي أفراد المجتمع إلى المزيد من الحذر خلال فترة عيد الفطر السعيد، مؤكداً أهمية مراقبة الأطفال وعدم حيازتهم أي ألعاب نارية أو ألعاب خطرة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز سواء في المنازل أو المطاعم التي تشهد ضغطاً كبيراً خلال فترات الأعياد، وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث.

متمنياً السلامة للجميع. ولفت مصدر في الدفاع المدني في دبي إلى أن كافة مراكز الدفاع المدني على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتدخل السريع والمكافحة والإطفاء والإنقاذ، وأنها تكثف استعداداتها خلال المناسبات وإجازات الأعياد، نظراً لزيادة الحركة وتنقل الأسر والرحلات الترفيهية، ما يتطلب الجاهزية التامة في حال وقوع الحوادث، كما تقوم بالتأكد من سلامة الإجراءات والنشاطات في الأماكن العامة للترفيه، ومراكز التسوق وملتقيات العطلات التي تجتمع فيها العائلات.

وحث المصدر الأسر على التأكد من توافر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص شبكات الكهرباء والغاز في المنزل وإصلاح الخلل فيها إن وجد، وإبعاد الأطفال عن المطبخ أثناء استخدام مواقد الطبخ الغازية والكهربائية في المنزل، أو في حال وجود السوائل الساخنة، مع ضرورة الامتناع عن الشواء داخل المنازل أو الشقق، داعياً إلى الالتزام بمعايير وشروط السلامة في المنزل وغيرها، خصوصاً في المطبخ، وذلك مع تزايد استخدام الأدوات المؤدية إلى الاشتعال، واليقظة لتجنب السلوك غير الآمن الذي قد يؤدي إلى اندلاع الحريق، وما يترتب عليه من آثار سلبية تعكر فرحة العيد.

حذر

دعا الدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحذر في المتنزهات العامة والحدائق والشواطئ، واتباع التعليمات الموجودة على اللوحات الإرشادية والالتزام بإرشادات السلامة عند الخروج إلى المتنزهات، مطالباً الجمهور بالتعاون مع الدفاع المدني والإبلاغ الفوري والسريع عن الحوادث، لتسهيل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى هذه المواقع.

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