«تعاونية الاتحاد» تطلق حملة العيد بخصومات تصل إلى 75 %

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن إطلاقها حملة مخصصة لعيد الفطر المبارك تستمر لغاية 9 مايو 2022، وبنسبة خصم تصل إلى 75% على أكثر من 1500 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام بأسعار تنافسية ومخفضة على كافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات لهم.

وأشار إلى أن حملة عيد الفطر المبارك تشتمل على خصومات تصل لغاية 75% على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن التخفيضات تشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز