1354 عاملاً و2387 معدة متطورة للحفاظ على مظهر أبوظبي الجمالي خلال العيد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن وضع خطة عمل متكاملة لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وذلك في إطار حرص المركز على مواصلة تقديم خدماته وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة، من خلال كادر فني متخصص يضم نحو 1354 شخصاً، ويصل إجمالي عدد السيارات والمعدات التي تخصصها «تدوير» لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة إلى 370 سيارة و2387 معدة متطورة لضمان تقديم الخدمات بما ينسجم مع أفضل المتطلبات.

خدمات

وقام «تدوير» بزيادة أعداد عمال النظافة بمعدل 261 عاملاً إضافياً، وزيادة الحاويات بمعدل 254 حاوية إضافية، وسيعمل المركز خلال عيد الفطر المبارك على تعزيز خدمات النظافة العامة بما فيها خدمات الكنس اليدوي والآلي، وجمع ونقل المخلفات من المسالخ العامة، فضلاً عن زيادة أعداد معدات وأدوات التنظيف، لضمان تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة، وخدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء الإمارة، لا سيما الأماكن الحيوية.

مكافحة الآفات

وأوضح المركز في سياق متصل أنه يعمل على توفير خدمات مكثفة لمكافحة آفات الصحة العامة قبل العيد، كما أنه سيواصل جهوده الحثيثة خلال عيد الفطر بمختلف المواقع التي تضم 1895 مسجداً ومصلى، و20 مسلخاً حكومياً، و90 حديقة ومتنزهاً، كما أعلن المركز أن خدماته ستغطي المناطق السكنية، والمناطق التجارية والصناعية، والطرق والشوارع العامة.

والمتنزهات والحدائق العامة، والمساجد والدوائر الحكومية والمراكز الصحية والتعليمية، والمواقع الإنشائية لفلل المواطنين، والمواقع الأثرية والمتاحف، والمسالخ والأسواق العامة، والمزارع والعزب النظامية، بالإضافة إلى نقاط تجميع النفايات والحاويات، كما تشمل جهود تدوير رصد الحيوانات السائبة والتعامل معها.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن المركز يستعد للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم النفايات خلال عيد الفطر المبارك من خلال الانتهاء من وضع الخطط المسبقة وتكثيف جهود فرق العمل لضمان نظافة المساجد ومصليات العيد والشوارع والحدائق العامة، ومواقع الفعاليات ومختلف المناطق العامة في الإمارة مع ضمان كافة المتطلبات البيئية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة.

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