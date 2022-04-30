600 ألف درهم حصيلة السحور الخيري لدعم طلبة جامعة دبي المتعسرين

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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بلغ إجمالي التبرعات في حفل السحور الخيري السادس الذي نظمه مكتب علاقات الخريجين في جامعة دبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير 600 ألف و640 درهماً بهدف دعم الطلبة المتعسرين مادياً.

ونظم الحفل مكتب علاقات الخريجين في الجامعة بالتعاون مع جمعية بيت الخير، وبحضور هشام الشيراوي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والرعاة والداعمين.

وقال الدكتور عيسى البستكي، خلال الحفل: إنه في شهر رمضان المبارك يجب على المسلم أن يتصدق بالمال لكل محتاج، وأن يطهر ماله بزكاته، وتعاليم الدين الإسلامي تحث على التسامح، الذي هو صفة متأصلة في شعب الإمارات.

وأشار إلى أن التعليم حق لكل طالب يطلب العلم دون استثناء، ومن تعثر عن سداد الرسوم الدراسية فحقه في التعليم لا يسقط عنه، لذا وجب علينا أن نبادر بالعطاء والصدقة للمتعسرين من الطلبة لتلبية رغباتهم في التعليم وتحقيق مبدأ الحق في التعلم لكل فرد في المجتمع.

وبدورها، أشارت آمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين، إلى أن الحفل يأتي في إطار حملة التبرعات التي أطلقتها الجامعة، والتي تستمر حتى نهاية مايو من العام الحالي، مشيرة إلى أهمية الحملة، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على العديد من الأفراد والمجتمعات.

ولفتت إلى أن الحملة الخيرية تستهدف طلبة وخريجي وموظفي جامعة دبي وشركاء الجامعة من مؤسسات حكومية وشركات خاصة وأصحاب الأيادي البيضاء.

ومن جانبه، قال سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام جمعية بيت الخير: إن جامعة دبي لها مكانة كبيرة في الأوساط الأكاديمية، والجامعة تجمع التبرعات لصندوق منح الخريجين وأصدقاء جامعة دبي بالتعاون مع الجمعية.

وتخلل الحفل محاضرة ألقاها كل من فضيلة الدكتور محمد بن عيادة الكبيسي كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وفضيلة الشيخ أحمد سعد، بعنوان: أهمية التبرع للأعمال الخيرية وأهمية العلم، أكدا خلالها فضائل شهر رمضان وأهمية عمل الخير وتسامح الإسلام وكرمه وحثه على العلم والعبادة والرحمة ورعاية غير القادرين ومد يد العون للأخوة في الإنسانية كأفضل عمل يصنعه الإنسان. وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين.

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