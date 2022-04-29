300 سلة رمضانية يوزعها "الإمارات الدولي" على المستحقين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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اختتم مستشفى الإمارات الدولي أخيراً مبادرته الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوزيع وجبات الإفطار والسلال الغذائية الرمضانية على العمال والأسر المستحقة في منطقة العين، والتي شملت نحو 300 سلة غذائية، وموائد إفطار الصائم لمساعدتهم على توفير متطلباتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية، وإدخال السعادة إلى قلوبهم في الشهر الفضيل.

وشارك في المبادرة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور أرون مينيوم الرئيس التنفيذي لمستشفى الإمارات الدولي، وعدد من الموظفين والمتطوعين. مع التأكيد التام على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الأشخاص في مكان توزيع السلال الغذائية.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري بالمبادرات الإنسانية والخيرية للمستشفى، والتي من شأنها أن ترسخ معاني الخير وقيم التكافل، ونشر روح العطاء الإنساني والتطوعي بين أفراد المجتمع.

وأضاف: "أستطيع القول بأننا شهدنا في منطقة العين وخلال أيام الشهر الفضيل تنافس شتى المؤسسات والجهات على إحياء فضائل الشهر الكريم بخلق مبادرات الخير كتوزيع المير الرمضاني، والاجتهاد على تنظيم مشروع إفطار الصائم، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار على السائقين، وكل ذلك من شأنه أن يرسخ العديد من القيم السامية في مجتمعنا الإماراتي الأصيل والتي تتمثل في التآخي والتسامح ليعم الخير على الجميع".

ولفت بن ركاض إلى ضرورة استمرار مبادرات الخير ودعم البرامج الإنسانية التي تمثل الإرث الإنساني في الإمارات، والذي تمتد جذوره إلى الآباء المؤسسين الذين زرعوا ثقافة الخير الأمر الذي جعل دولة الإمارات في مقدمة الدول في الجانب الإنساني والخيري.

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