أشهى الأكلات الإماراتية وأشهر الأطباق العالمية تزيّن مائدة "مهرجان دبي للمأكولات 2022"

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يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي المتخصص في مجال الطعام والاحتفالية الفريدة التي تعزز من مكانة دبي كعاصمة فنون الطهي في المنطقة، ليستقطب الذواقة من كل مكان على مدار 14 يوماً اعتباراً من الثاني من مايو 2022 وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته مستعرضاً فنون الطهي المميزة ضمن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وستجمع دبي من خلال هذه الاحتفالية الكبيرة أكثر من 12,000 مطعم ومقهى من مختلف أنحاء العالم، ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بأشهى النكهات المتنوعة والفريدة، حيث تضم قائمة المشاركين العديد من الخيارات التي تتنوع من مطاعم الطهاة أصحاب الشهرة العالمية، والمطاعم ذات العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مأكولات الشارع والأكلات المأخوذة من المطابخ التقليدية لأكثر من 200 جنسية تقيم في دبي، فيما يسلط المهرجان في هذا العام الضوء على التنوع الغني للطهي في دبي، والمأكولات المحلية الأصيلة، وأشهى أطباق المطبخ الإماراتي جنباً إلى جنب مع الابتكارات المتنوعة في عالم الطهي من مناطق متفرقة من شرق العالم وغربه، ويواصل المهرجان دوره في تأكيد مكانة دبي كوجهة سياحية رئيسية، وموقعها كواحدة من أهم المدن على خارطة سياحة الطعام العالمية، بما تملكه من تنوع كبير في المطاعم التي تشمل أكبر الأسماء العالمية التي حرصت على أن يكون لها تواجد في دبي، إلى جانب أبرز سلاسل الطعام العالمية، حيث تتكامل تلك العناصر في تعزيز البنية التحتية السياحية القوية التي تمتلكها دبي وتضم خيارات بالغة التنوع من الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية عالمية المستوى والتي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

ويُقام مهرجان دبي للمأكولات هذا العام بالتزامن مع احتفالات "العيد في دبي" مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفاء بأجواء العيد بتناول أشهى الأطباق المتنوعة التي تتضمنها الفعاليات والتجارب الخاصة ضمن المهرجان، ومن ضمنها فعالية "فطور العيد" التي تقدم تجربة تذوق وجبات الفطور من 2 حتى 6 مايو، و "تايم آوت ماركت"، الذي يحتفل بالعام الأول لتأسيسه، ويقيم ثلاثة أيام من الاحتفالات المتواصلة في أيام 2 و3 و4 مايو.

أسبوع دبي للمطاعم /6 - 15 مايو/.

بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي، تعود فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" ابتداءً من يوم 6 مايو لتقدم قوائم عشاء منسقة خصيصاً من 3 أطباق بأسعار تبدأ من 150 درهماً للشخص الواحد، أو وجبات الغداء من طبقين بأسعار تبدأ من 95 درهماً. وسيحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحضرة من مكونات طازجة، وبأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 50 بالمئة. الحجوزات متاحة حالياً لفعالية "أسبوع دبي للمطاعم"، عبر الموقع

https://www.opentable.ae/promo.aspx?m=319&pid=11386 مع ضرورة الحجز المسبق لمحدودية الأماكن. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة عبر الموقع الالكتروني www.dubaifoodfestival.com رحلة في عالم المذاقات /2 – 15 مايو/.

يستضيف مهرجان دبي للمأكولات فعالية "رحلة في عالم المذاقات" خلال الفترة من 2 حتى 15 مايو، والتي تقدم مجموعة من التجارب الفريدة في عالم الطهي مع القوائم التي يتولى إعدادها كبار الطهاة، إلى جانب حصص الطهي /ماستر كلاس/، والشراكات العديدة في مجال الطهي، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات. وللمشاركة في تجارب "رحلة في عالم المذاقات"، يجب الحجز المسبق عن طريق الاتصال بالمطعم المختار مباشرة.

مسابقة الجواهر الخفية /2-15 مايو/.

تضم دبي العديد من المطاعم الرائعة غير المعروفة، لذلك، فإن هذه الفعالية تركز على المأكولات قليلة التكلفة والتي تعد من أهم محاور المهرجان. والجديد بالنسبة لمسابقة الجواهر الخفية ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، هو مشاركة ذواقة الطعام في مختلف أنحاء دبي في التعريف بخياراتهم المفضلة من هذه المطاعم عبر مشاركتهم في المسابقة.

وتتمحور المسابقة حول تقديم المشاركين لأفضل محتوى يتبع موضوع اهتمامهم /مثل نوع مجال الطهي، والموقع، وغير ذلك/، وتتلخص خطوات المشاركة في المسابقة في تناول الطعام في 3 مطاعم بميزانية لا تزيد على 100 درهم، والتقاط فيديو قصير للمأكولات المتنوعة فيها ومشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي ، مع الإشارة إلى صفحة @dubaieats. وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بجائزة نقدية قيمة من بين عدة جوائز يبلغ مجموعها 100 ألف درهم إماراتي. وتهدف مسابقة الجواهر الخفية إلى الكشف عن تنوع المأكولات في دبي وإبرازها من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الفريدة والمستقلة والمحدودة للمأكولات المحلية، كما أنها تقام طوال أيام مهرجان دبي للمأكولات من 2 حتى 15 مايو.

فطور العيد /2 - 6 مايو/.

تجمع هذه الفعالية العائلات والأصدقاء للاستمتاع بمذاق الوجبات الشهية والخاصة خلال عيد الفطر، حيث سيحظى رواد مطاعم دبي بفرصة للاستمتاع بـ 18 عرضاً لوجبات الفطور خلال العيد في مختلف أرجاء المدينة من 2 حتى 6 مايو، حيث ستوفر تجارب فطور أصيلة تناسب ذواقة الطعام من مختلف الجنسيات والثقافات. وتضم قائمة المطاعم المشاركة بتقديم العروض: بول أند بير، وريف جابانيز كوشياكي، وهيل هاوس براسيري، وميزيري، وجاسترو كيتشن، وغيرها.

صُنع في دبي /2 - 15 مايو/.

يضم قطاع المطاعم المزدهر في دبي مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي المحلية المتميزة، وخلال المهرجان، سيحظى ذواقة الطعام في المدينة بفرصة للاستمتاع بقوائم حصرية وعروض أسعار، وأطباق خاصة، وجلسات تعليمية ضمن عدد من المطاعم الأكثر شهرة في المدينة، حيث تضم قائمة الفعاليات المهرجان دروساً للأطفال لتعليمهم فن إعداد البيتزا مقدمة من مطعم "أكيبا دوري"، كما سيحصل جمهور المهرجان على تخفيضات بنسبة 20 بالمئة في مطعم تريسيند، وسيمكنهم الاستمتاع بقائمة حلويات حصرية وخاصة حلوى المانجو الشهيرة المقدمة من مطعم "أورفلي بروس".

أفضل 50 مطعماً /2 - 15 مايو/.

تضم دبي 16 مطعماً مدرجاً ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتوفر ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، مجموعة خاصة من العروض والتجارب لتناول الأطباق في عدد من المطاعم الشهيرة في الفترة من 2 حتى 15 مايو. وتشمل أبرز المطاعم المشاركة ضمن فعالية أسبوع دبي للمطاعم كلاً من: لوي، وبي بي سوشال داينينج، وإندوشاين، بالإضافة على تجربة الشيف الحصرية في مطعم ريف كوشياني، والقائمة النباتية اللذيذة المتوفرة في مطعم إيل بورو توسكان بسيترو.

كوميدي بازار /13 - 20 مايو/.

يُقام مهرجان دبي للمأكولات بالشراكة مع كوميدي بازار في ركن بلابلا دبي، جميرا بيتش ريزيدنس خلال الفترة من 13 حتى 20 مايو ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا. وتقدم وجبات العشاء لجمهور الذواقة، متضمنة قوائم طعام مأخوذة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عروض الكوميديا التي يقدمها عدد من المواهب مثل كوميدي جام، وشي-لاريوس شو، ونوتس آند روست، وبيت ذا سونج، وماجيكال لافتر، إلى جانب عدد من الكوميديين المشهورين عالمياً.

فعاليات المدينة /2 - 15 مايو/.

يمكن لعشاق مذاقات الطعام المتميزة خلال مهرجان دبي للمأكولات 2022، الاستمتاع في مختلف أرجاء المدينة بمجموعة من التجارب الفريدة ومن ضمنها فعالية تايم آوت ماركت، التي تحتفل بالعام الأول لتأسيسها على مدار ثلاثة أيام في 2 و3 و4 مايو، بالإضافة إلى ورش العمل ودروس الطبخ الخاصة في رايب ماركت من 6 حتى 15 مايو. كما تستضيف "بريك ذا بلوك" أيضاً حفلة ستريت فود بلوك في حي دبي للتصميم خلال يومي 13 و14 مايو، حيث سيتمكن الذواقة في المدينة من الاستمتاع بمجموعة من خيارات المطاعم المفضلة في دبي مثل بيريا تاكوس، وكافيه إيسان، وتشيكي، وهاي جوينت، وأكيبادوري، وغيرها.

ويمكن لعشاق الحلويات الاستمتاع بعرض الشوكولاتة، في معرض "غاليري لافاييت" بين 12 وحتى 14 مايو، وذلك من خلال العديد من الأكشاك، وورش تحضير الشوكولاتة، ودروس الطبخ وغيرها.

عروض التسوق /2 - 15 مايو/.

بمناسبة الاحتفال بالمهرجان السنوي، تقدم مراكز التسوق والوجهات السياحية في جميع أنحاء دبي عروضاً حصرية متميزة لجميع أفراد الأسرة.

تشمل عروض الشراء والتسوق التي تقام خلال المهرجان برنامج المكافآت "شير" في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة لتصوير المأكولات في سيتي سنتر ديرة، وعدد من العروض الترويجية في متاجر مثل ماركس آند سبنسر ونسبريسو وستاربكس.

كما يقدم كل من "ذا بييتش"، و"لا مير"، و"سيتي ووك" العديد من عروض العشاء الحصرية مع فرص الفوز بجوائز، إلى جانب العروض الموسيقية والترفيهية الحية.

كما سيتمكن ذواقة الطعام من الاستمتاع بعروض "تسوق واربح" في دبي فستيفال سيتي مول، بالإضافة إلى فرصة التقاط الصور الحصرية، وتجربة دروس الطبخ المخصصة للأطفال. أما جزيرة "بلوواترز" فسيكون ذواقة الطعام بها على موعد مع دروس مخصصة تشمل تعليم الأطفال الطهي، ضمن مطاعم مختارة، بالإضافة إلى عروض الفطور الصباحية المميزة.

لمزيد من المعلومات وكافة التفاصيل عن أنشطة وفعاليات مهرجان دبي للمأكولات، يُرجى زيارة www.dubaifoodfestival.com وصفحات @dubaieats على منصات التواصل الاجتماعي.

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