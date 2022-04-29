محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والرفعة والازدهار وأن ينعم الله تعالى على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته بهذه المناسبة المباركة.. تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن ينعم الله تعالى على عمان الشقيقة وشعبها بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

من جانبه أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن أسمى آيات التهاني والأمنيات إلى سموهما سائلاً المولى عز وجل أن يعيد على دولة الإمارات وشعبها هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار.

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