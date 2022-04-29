قنصل سويسرا: الإمارات تعلمنا كل يوم درسا جديدا في التعايش و السلام

المصدر: وام

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اعتبر سعادة فرانك إغمان القنصل العام لسويسرا في دبي والإمارات الشمالية أن شهر رمضان الكريم يمنح الجميع شعورا بالتأمل و السلام وقال إن الإمارات تعلمنا كل يوم درسا جديدا في مجال التعايش والسلام في إطار دروب الخير التي قامت عليها منذ نشأتها.

و أكد القنصل السويسري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن رمضان له طابع خاص في الإمارات نظرا لما يرافقه من مشاعر فياضة وسلوكيات راقية يحرص الجميع عليها لافتا إلى ما لاحظه من ترابط أسري بين العائلات مع الغروب خاصة في عادات الإفطار والسحور وسط العائلة.

و أضاف أن هذا الترابط أجده هنا في الحي الذي أسكن فيه بإمارة دبي ومدي حرص الجميع علي مشاركة الطعام مع المحتاجين و المتعففين والأقل حظا".

و بشأن المسلمين في سويسرا أوضح القنصل السويسري أن المسلمين هناك يحتفون بشهر رمضان في ظل انفتاح سويسرا .. و يمكن للجميع الجلوس معا خلاله و التعرف على الثقافات المختلفة والتحاور والتلاقي.

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