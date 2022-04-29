طقس الإمارات غداً..غائم جزئياً إلى غائم أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا على السواحل، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 11: 13 والثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والثاني عند 07:38 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الاول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 27 80 20

دبي 34 28 75 20

الشارقة 36 24 80 20

عجمان 35 26 80 25

أم القيوين 35 24 75 25

رأس الخيمة 37 22 70 20

الفجيرة 40 26 60 15

العين 39 27 65 15

ليوا 38 25 70 20

الرويس 30 25 85 20

السلع 31 26 80 15

دلما 29 25 75 25

طنب الكبرى 28 27 80 40

طنب الصغرى 28 27 80 40

أبو موسى 28 27 80 40

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