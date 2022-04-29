إفطار جماعي للعمال في أبوظبي لتعزيز الألفة والروح الإيجابية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع كيزاد للمجمعات، في الإفطار الجماعي الذي تم تنظيمه للعمّال في مدينة القرية العمالية بمنطقة مصفح، وذلك بهدف التواصل المباشر معهم وتعزيز الألفة والروح الإيجابية بين المسؤولين وبينهم، ما يضمن توفر بيئة عمل جاذبة، وذلك بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

وأوضح حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص دائماً على تعزيز أواصر الترابط بين العمّال وبين بيئة عملهم، وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للجهة التي يعملون تحت مسؤوليتها، وهو الأمر الذي يعكس مدى امتنانا وشكرنا لهم ولدورهم الكبير في تطوير المجتمع، إلى جانب غرس المودة والإخاء في الشهر الفضيل، وهو ما يسهم في بث الإيجابية في نفوسهم.

وأضاف: إن الإفطار الجماعي والتواصل معهم يعتبر إحدى الوسائل التي تحقق قيم المشاركة والعطاء التي تحتل أولوية قصوى في عملنا بالقطاع الاجتماعي، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمية في الاهتمام بالإنسان قبل المكان، وأن مراعاة البعد الإنساني تعتبر الرافعة الحقيقية لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف الظاهري: إن أبوظبي تنظر بعين الاعتبار لفئة العمال، كونهم جزءاً مهماً في مسيرة التعمير والنمو والتطور، مؤكداً إدراك الدائرة أهمية العناية بهم، ودعم احتياجاتهم المعنوية، عبر خلق جسور من المحبة والاحترام والتقدير لجهودهم، والعمل على تنظيم فعاليات في مختلف المناسبات، بما يتماشى مع رؤيتنا الرامية إلى تحقيق حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وتحرص الدائرة على الأخذ بتطلعات هذه الفئة المهمة من خلال إطلاق استطلاعات لقياس جودة حياتهم، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، في سبيل تقديم خدمات أفضل لهم، إلى جانب تنظيم محاضرات عدّة وبلغات متنوعة تضمن وصول أهدافها للجميع، والتي تتناول كيفية تحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة الشخصية.

كما أطلقت الدائرة العديد من البرامج والحملات التخصصية لفئة العمال، مثل حملة «أنت مهم» لدعم العمال نفسياً ومعنوياً، وذلك لإيماننا بمدى أهميتهم ودورهم الحيوي في دفع المسيرة التنموية الشاملة، وإدراكاً منا أيضاً أهمية توفير بيئة معيشية تحقق التلاحم وقيم التواصل والمساندة لفئات المجتمع كافة.

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