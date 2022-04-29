نقل مركز تقييم «كوفيد 19» من مستشفى المفرق إلى قاعة المشرف للأعراس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نقل مركز تقييم كوفيد 19 المتميز من مستشفى المفرق إلى قاعة المشرف للأعراس، ابتداءً من 30 أبريل الجاري، حيث سيتم توجيه جميع المرضى إلى المقر الجديد.

ويوفر المركز خدمات التقييم والعلاج والمتابعة الطبية للمصابين بفيروس «كوفيد 19»، كما يتيح للمجتمع إمكانية الوصول بسهولة وأمان إلى الاختبارات وخدمات التقييم الطبي والتوجيه من قبل مجموعة من المتخصصين الطبيين المتمرسين.

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