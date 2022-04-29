ترخيص شرطة أبوظبي تعلن استمرار تقديم خدماتها في العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شرطة أبوظبي عن استمرارية أوقات العمل في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وحددت مواعيد العمل في محطات الفحص الفني الخفيف كالتالي: مبنى السلامة - أبوظبي ومبنى السلامة - العين «فلج هزاع» يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن الـ 2 مساء إلى الـ 10 مساء ثاني وثالث إجازة عيد الفطر، في كل من مبنى السلامة البطين - بالعين، ومبنى السلامة «عالم السيارات» بأبوظبي، ومدينة زايد - الظفرة.

وفي محطات الفحص الفني الثقيل والتي تشمل مصفح - أمان بأبوظبي ومزيد - أمان بالعين وبدع زايد - أمان بالظفرة، فمواعيد العمل بها تكون من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً ثاني وثالث إجازة عيد الفطر.

كما حددت أوقات العمل في مكاتب طارش ومكاتب التأمينات ومصانع الأرقام والتي تشمل مبنى السلامة - أبوظبي ومركز عالم السيارات - الشامخة من الـ 2 مساءً وحتى الـ 7 مساءً ثاني وثالث إجازة العيد.

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