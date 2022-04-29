368 حالة شفاء من «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية ولا وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 881,516 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 232,493 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 898,310 حالات.

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