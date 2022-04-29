«الأعمال الخيرية» تسدد مديونيات 16 سجيناً في رأس الخيمة

المصدر: عجمان - وام

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سددت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مديونيات 16 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في إمارة رأس الخيمة، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف درهم.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: نتوجه في هذه الأيام المباركة بالشكر والتقدير للمحسنين والمحسنات الذين أدخلوا الفرحة إلى بيوت الغارمين، وحققوا أمنيات أسرهم باللقاء في العيد، مؤكداً أن تفريج الكرب عمل جليل، لما فيه من فضل كبير وأجر عظيم، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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