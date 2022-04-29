«بيت الخير» ترصد 1.9 مليون لزكاة الفطر

المصدر: دبي - البيان

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رصدت جمعية «بيت الخير» مليوناً و870 ألف درهم لمشروع «زكاة الفطر»، وذلك ضمن الميزانية المخصصة لحملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين»، حيث تستمر الجمعية في تلقي تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم بواقع 25 درهماً عن الفرد الواحد، لإيصالها إلى مستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، استعداد «بيت الخير» لتنفيذ مشروع زكاة الفطر، منوهاً بأهمية التبكير بإخراج مستحقات الزكاة لتمكين الجمعية من الوفاء بالتزاماتها نحو الأسر المستحقة في الوقت المناسب، حيث سيتم توزيعها نقداً على 1000 أسرة مسجلة، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف كيس أرز «سعة 10 كيلوجرامات» على الأسر المستحقة.

وأوضح العوضي أن «بيت الخير» وفرت حلولاً سهلة وميسرة للراغبين بدفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم، من خلال التبرع عبر موقعها الإلكتروني، أو عبر تطبيقها الذكي، إلى جانب إرسال رسالة نصية قصيرة sms بقيمة 25 درهماً على الرقم: 1199 «اتصالات»، والرقم: 2312 «دو»، أو من خلال التبرع المباشر لمندوبي الجمعية الموجودين في الأماكن العامة والمحال التجارية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن الاتصال على الرقم المجاني: 80022554.

وأوضح العوضي أن الحملة الرمضانية «لنكن من المحسنين»، بلغت ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وقد وضعنا منذ البداية هدفاً مبدئياً بإنفاق 45 مليون درهم، لكن عطاء الحملة في رمضان مرتبط بحجم عطاء المحسنين، الذين عودونا دائماً على التفاعل والاستجابة والدعم، الذي لولاه ما استطعنا تحقيق الطفرة في النمو الإنساني التي أنجزتها «بيت الخير» خلال الأعوام الأخيرة.

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